Morto l’attore Francesco Nuti, era grande amico di Massimo Troisi

PUBBLICITÀ

Francesco Nuti è morto stamani a Roma. L’attore aveva 68 anni ed era malato da tempo.Lo rende noto la figlia Ginevra assieme ai familiari che ringraziano di cuore il personale sanitario e tutti coloro che hanno avuto in cura l’attore nel lungo periodo della malattia, in particolare il personale di Villa Verde di Roma. La data e il luogo delle esequie saranno rese note nelle prossime ore.

Nuti era grande amico di Massimo Troisi, infatti, a lui dedicò un post tratto dal suo libro: “Giocavamo a centro campo nella Nazionale Attori, eravamo due mezze ali. Di sicuro ero il migliore di tutti, perchè avevo un passato calcistico. Massimo non correva tanto, anche a causa della sua cardiopatia, però vi posso assicurare che aveva piedi buoni. […] Arrivo trafelato. Secondo me non mi vede nessuno. Arrivo al letto dove riposa Massimo. Mi piego. Gli do un bacio sulla fronte. Gli sussurro ‘T’ho invidiato tanto’. Non l’ho più rivisto.”

PUBBLICITÀ

LE 4 STELLE DEL CINEMA ITALIANO

Benigni, Nuti, Troisi e Verdone, i 4 protagonisti indiscussi della risata italiana. Di 4 stelle però purtroppo solo due continuano a illuminare i palcoscenici. Massimo Triosi è scomparso il 4 giugno 1994 e di Francesco Nuti non si sa nulla da tantissimo tempo. Era il 2006 quando il celebre attore e produttore cinematografico di 67 anni è stato vittima di un terribile incidente domestico che ha compromesso la salute. Una caduta dalla scale che gli provocò un’ematoma cranico che lo fece stare in coma per 4 mesi, causandogli gravi danni neurologici e la perdita di parte delle sue capacità motorie. In seguito Nuti ha perso quasi totalmente l’uso della parola e vive costretto su una sedie a rotelle.

Dopo la caduta l’attore è stato ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma e lì è rimasto fino a novembre, quando poi è stato spostato in un centro specializzato in Versilia. Per molto tempo le condizioni di Francesco Nuti rimasero un mistero e il regista e produttore fiorentino non esce dall’ospedale fino al 2008. Ma anche dopo le dimissioni le sue condizioni non erano migliorate. La prima apparizione pubblica di Francesco Nuti post incidente la ricordiamo nel 2010, poi saltuariamente torna a farsi vedere, ma le sue condizioni appaiono sempre molto complicate.