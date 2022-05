Lotto. Giocatore napoletano baciato dalla fortuna, sbaglia numeri e vince 380mila euro

Parlare di colpo di fortuna può sembrare quasi riduttivo, in merito a quanto successo nell’estrazione di ieri sera ad un giocatore napoletano appassionato di Lotto.

Il fortunato giocatore aveva infatti scelto 10 numeri, che vanno dal 70 al 79, sulla ruota di Milano, puntando 35 euro sulla sorte dell’ambo. Nel concorso di ieri sera, un solo numero di questa serie è uscito sul compartimento lombardo. La giocata era quindi perdente.

Ma la ruota di Milano è quella, per il mese di maggio, abbinata al concorso Simbolotto. In pratica, su ogni giocata effettuata sul compartimento milanese vengono stampati sulla schedina anche 5 simboli tra i 45 validi per il Simbolotto. Si tratta di una opzione di gioco gratuita, che permette di vincere se almeno due simboli fanno parte dei 5 estratti.

Nell’ultima estrazione al Simbolotto sono stati estratti l’ “elica”, il “cacio”, il “soldato”, le “nacchere” e l’ “anguria”. Ebbene, tutti i 5 simboli suddetti erano presenti sulla schedina del fortunato giocatore napoletano, che si è portato così a casa un premio di 380.434 euro. Si tratta della seconda vincita più alta al Lotto di quest’anno, dietro a quella da 600mila euro centrata da un giocatore di Milano con una quaterna sulla ruota di Bari.

Dopo le vincite milionarie della scorsa settimana, quando il ritorno dell’attesissimo numero 8 su Napoli distribuì vincite per oltre 19 milioni di euro, il capoluogo partenopeo continua ad essere protagonista. sb/AGIMEG