Lotto e Superenalotto, la Dea Bendata bacia la Campania: vinti oltre 170mila euro

Il Lotto premia la Campania. Nel concorso del 21 ottobre, come riporta Agipronews, a Montoro, in provincia di Avellino, un giocatore ha centrato una vincita da 124.500 euro, la più alta dell’ultimo concorso, realizzata con una giocata da 20 euro sui numeri 9-32-63-90 su tutte le ruote, che ha permesso a un fortunato giocatore di indovinare quattro terni e una quaterna. Sempre in Campania, a Sarno (SA), sono stati vinti altri 14mila euro: in totale la regione ha conquistato oltre 138mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 12,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 920,4 milioni dall’inizio dell’anno.

La Campania festeggia ancora con il SuperEnalotto. Nel concorso del 21 ottobre, riporta Agipronews, sono stati realizzati in regione due “5” da 15.315,32 euro ciascuno. La prima schedina è stata giocata a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, presso l’esercizio sito in via Magna Grecia 391, mentre la seconda è stata convalidata nella tabaccheria di via Aldo Moro 95 a San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento. La caccia al Jackpot prosegue in palio per l’estrazione di sabato ci saranno 99,2 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM). Mentre in Campania il 6 manca dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.