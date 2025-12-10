PUBBLICITÀ

Il mercato invernale è alle porte e il Napoli inizia ad architettare le prime operazioni. Con il ritorno in campo, ormai imminente, di Romelu Lukaku, lo spazio in rosa per Lorenzo Lucca rischia di ridursi ulteriormente. Tant’è che sia l’attaccante che il club stanno iniziando a guardarsi intorno per capire il da farsi in vista della seconda metà di stagione.

L’ex Udinese cerca più spazio, il Napoli proverà di conseguenza a rimpinguare, almeno in parte, la grossa spesa estiva per assicurarselo (35 i milioni spesi tra prestito e riscatto).

Lucca cerca spazio, il Napoli rinforzi a centrocampo: il Milan può “aiutare” gli azzurri a gennaio

Un asse di mercato che potrebbe, in questo senso, scaldarsi nelle prossime settimane è quello col Milan: ad Allegri il centravanti di Moncalieri piace moltissimo, e allo stesso tempo c’è un giocatore rossonero che pure no sta accumulando molti minuti in questa prima metà di stagione e che potrebbe valutare l’idea di cambiare aria a gennaio: si tratta di Ruben Loftus-Cheek.

A fare chiarezza sulla situazione, Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato, che tramite un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha parlato della situazione. Di seguito le sue dichiarazioni: “Il Milan si sta guardando intorno e sta cercando di capire se ci sono degli attaccanti che possono andare a rinforzare la rosa tra gennaio e giugno. Il nome di Lucca negli ultimi giorni è rimbalzato nella testa dei dirigenti rossoneri, si è parlato di uno scambio con Loftus-Cheek tra Napoli e Milan. Innanzitutto, Lorenzo Lucca è in prestito al Napoli, quindi un ipotetico scambio di prestiti si potrebbe fare solo se il Napoli dovesse riscattare Lucca a gennaio dall’Udinese”.

E poi ancora: “Seconda cosa, il Napoli storce un po’ il naso a dare un attaccante prolifico come Lucca a una diretta concorrente come il Milan. Dall’altra parte, va detto che Loftus-Cheek può ricoprire diversi ruoli, sta trovando più spazio nelle ultime partite. Sicuramente Lucca piace molto a Massimiliano Allegri, ma vi dico che quest’idea di mercato è tutta da studiare. Il Milan ha una lista di cinque-sei attaccanti, il tutto legato a una possibile partenza di Santiago Gimenez”.