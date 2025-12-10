PUBBLICITÀ
HomeSportLucca cerca spazio, il Napoli rinforzi a centrocampo: il Milan può "aiutare"...
Sport

Lucca cerca spazio, il Napoli rinforzi a centrocampo: il Milan può “aiutare” gli azzurri a gennaio

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Lucca cerca spazio, il Napoli rinforzi a centrocampo: il Milan può
Lucca cerca spazio, il Napoli rinforzi a centrocampo: il Milan può "aiutare" gli azzurri a gennaio
PUBBLICITÀ

Il mercato invernale è alle porte e il Napoli inizia ad architettare le prime operazioni. Con il ritorno in campo, ormai imminente, di Romelu Lukaku, lo spazio in rosa per Lorenzo Lucca rischia di ridursi ulteriormente. Tant’è che sia l’attaccante che il club stanno iniziando a guardarsi intorno per capire il da farsi in vista della seconda metà di stagione.

L’ex Udinese cerca più spazio, il Napoli proverà di conseguenza a rimpinguare, almeno in parte, la grossa spesa estiva per assicurarselo (35 i milioni spesi tra prestito e riscatto).

PUBBLICITÀ

Lucca cerca spazio, il Napoli rinforzi a centrocampo: il Milan può “aiutare” gli azzurri a gennaio

Un asse di mercato che potrebbe, in questo senso, scaldarsi nelle prossime settimane è quello col Milan: ad Allegri il centravanti di Moncalieri piace moltissimo, e allo stesso tempo c’è un giocatore rossonero che pure no sta accumulando molti minuti in questa prima metà di stagione e che potrebbe valutare l’idea di cambiare aria a gennaio: si tratta di Ruben Loftus-Cheek.

A fare chiarezza sulla situazione, Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato, che tramite un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha parlato della situazione. Di seguito le sue dichiarazioni: “Il Milan si sta guardando intorno e sta cercando di capire se ci sono degli attaccanti che possono andare a rinforzare la rosa tra gennaio e giugno. Il nome di Lucca negli ultimi giorni è rimbalzato nella testa dei dirigenti rossoneri, si è parlato di uno scambio con Loftus-Cheek tra Napoli e Milan. Innanzitutto, Lorenzo Lucca è in prestito al Napoli, quindi un ipotetico scambio di prestiti si potrebbe fare solo se il Napoli dovesse riscattare Lucca a gennaio dall’Udinese”.

E poi ancora: “Seconda cosa, il Napoli storce un po’ il naso a dare un attaccante prolifico come Lucca a una diretta concorrente come il Milan. Dall’altra parte, va detto che Loftus-Cheek può ricoprire diversi ruoli, sta trovando più spazio nelle ultime partite. Sicuramente Lucca piace molto a Massimiliano Allegri, ma vi dico che quest’idea di mercato è tutta da studiare. Il Milan ha una lista di cinque-sei attaccanti, il tutto legato a una possibile partenza di Santiago Gimenez”.

Conte e il Napoli sorridono, Lukaku torna ad allenarsi: “Ci vediamo presto”

 

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati