Lucca sempre più fuori dal progetto, l’ira di Conte dopo Lisbona

Svelato un retroscena tutt’altro che positivo nella trasferta di Lisbona. Conte severissimo con il suo attaccante.

La rabbia di Conte

Intorno al minuto 74 della sfida tra Benfica e Napoli si è visto un siparietto negativo nei pressi della panchina del Napoli. Nella scontentezza generale della partita che aveva preso una brutta piega, Antonio Conte aveva mandato a scaldare i suoi rinforzi per provare a dare una svolta alla partita.

L’inviato di Prime Video Alessandro Alciato, ha riportato tutta la scena vista vicino la panchina azzurra. Al momento dell’entrata in campo di Lucca, mister Conte ha visto l’attaccante ex Udinese fermo invece di riscaldarsi con intensità. Da lì l’ira del tecnico si è sentita tutta e ha urlato ad un suo collaboratore “Digli che non deve restare impalato!”

Parole che, purtroppo, riassumono un po’ l’esperienza di Lorenzo Lucca al Napoli. L’attaccante fortemente voluto in estate da Antonio Conte non sta dimostrando di essere all’altezza.

L’apporto di Lucca al Napoli

I 26 milioni investiti dalla società azzurra per portare Lorenzo Lucca al Napoli di certo non sono ben spesi, almeno fino ad oggi. L’attaccante reduce da una buona stagione all’Udinese aveva convinto Antonio Conte a puntare forte su di lui. Grazie alla sua stazza fisica e le sue caratteristiche da boa, Lucca sembrava essere un ottimo rinforzo per la fase offensiva napoletana.

“Non restare impalato” urlato da Conte però, sembra un po’ ricordare tutto l’apporto che sta dando alla squadra. Poca pericolosità, poco movimento e pochi gol.

Solamente due reti realizzate da Lucca in maglia Napoli (Pisa e Cagliari).

Ha rimediato anche un espulsione nella disastrosa trasferta di Eindhoven, dove il Napoli cadde sotto i colpi di Perisic e compagni.

La verità è che Lucca, con il rientro imminente di Romelu Lukaku e le ottime prestazioni di Hojlund, non serve più di tanto al Napoli di Conte. La pista di un prestito a gennaio è più che reale.