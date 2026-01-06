Luigi de Magistris ospite di InterStories, il podcast di approfondimento firmato InterNapoli

InterStories è il podcast di approfondimento firmato InterNapoli che racconta le vite, le vicende e gli aspetti meno noti dei protagonisti della cronaca, dell’attualità, della cultura, dello sport e della società. Attraverso interviste, testimonianze e ricostruzioni accurate, il podcast offre una panoramica completa su personaggi noti e figure emergenti, mettendone in luce percorsi, scelte, retroscena e impatti sul territorio. InterStories è uno spazio di analisi e narrazione che va oltre la notizia, per comprendere meglio chi muove e vive le storie del nostro tempo.
Ospite della seconda puntata del 2026 è Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli ed ex magistrato.
CHI è LUIGI DE MAGISTRIS
Luigi de Magistris, nato a Napoli, 20 giugno 1967, è un politico ed ex
magistrato italiano,sindaco di Napoli dal 2011 al 2021 e sindaco della sua
città metropolitana dal 2015 al 2021.
A febbraio 2021 si candida quale Presidente della Regione Calabria
ottenendo il 17% ed essendo stato il candidato presidente con il maggior
numero di preferenze personali ed il secondo partito/movimento dopo
Forza Italia.
Nel 1998 ha sposato Mariateresa ed ha due figli, Andrea e Giuseppe.