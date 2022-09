[Video]. Luigi di Maio show, in volo da Nennella sulle note di Dirty Dancing

Luigi Di Maio scatenato nella nota trattoria Nennella situata nei Quartieri Spagnoli. Complice il clima goliardico, tipico del ristorante, il ministro degli Affari Esteri e leader di Impegno Civico si è lasciato trascinare in balletti su canzoni neomelodiche.

Di Maio è stato anche sollevato dai camerieri in prese plastiche sulle note di Dirty Dancing.

E così l’ex leader del M5S oggi numero uno di Impegno Civico, candidato a Napoli, dopo i saluti e i selfie di rito con i clienti del ristorante, si è visto sollevare di peso e con i camerieri e ‘volare’ sulle braccia, sulle note di (I’ve Had) The Time of My Life , pezzo portante della colonna sonora di un film molto amato, “Dirty Dancing”. Il tutto, rievocando la celebre presa acrobatica di Patrick Swayze a Jennifer Gray nel pirotecnico finale della pellicola americana.

Il video della performance, manco a dirlo, è rimbalzato sui social diventando virale in pochi minuti

