Lutto a Qualiano, la città dice addio al pasticcere don Peppe

La città di Qualiano è stata colpita dalla scomparsa Giuseppe Esposito, storico pasticcere noto, soprattutto, per la sua pizza parigina. Il 70enne sarebbe stato colpito da un malore e subito l’accaduto ha fatto il giro della città. “Il caro Don Peppino della storica pasticceria Primavera in via Giuseppe di Vittorio, ha avuto un infarto. Purtroppo vano è stato l’intervento del 118 di rianimarlo. Ci teniamo personalmente, perché siamo cresciuti con Don Peppino. La persona più buona del mondo. Sempre sorridente e con la battuta pronta. Ci mancherà davvero tanto. Qualiano sarà un posto più triste senza di lui. Le nostre più sentite condoglianze ad Enzo e Marco“, scrive la pagina la voce di Qualiano. Oggi pomeriggio sono previsti i funerali di Giuseppe nella parrocchia San Pasquale Baylon a Villaricca.

Esce dalla palestra e accusa un malore, Alfredo muore a Casoria

Alfredo Picaro è stato colpito da un malore dopo essere uscito dalla palestra. Sotto choc la città per il tragico destino del 55enne, deceduto nei pressi di piazza San Paolo a Casoria. Come riporta il Mattino l’episodio si è verificato lunedì sera alle ore 20 circa: le forze dell’ordine intervenute sul posto hanno accertato che il 55enne è deceduto per cause naturali. L’avvocato 55enne era molto conosciuto in zona, forte il cordoglio degli amici e sui social.

