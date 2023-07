“La vita sa essere anche spietata, addio principessa”. Lutto nella Terra dei fuochi per la morte di Annarita

PUBBLICITÀ

“La vita qui sa essere davvero tanto bello quanto spietata”. Ancora un lutto nella terra dei fuochi, addio alla dolce e bellissima Annarita. Ad annunciarne la morte la pagina Angeli guerrieri della terra dei fuochi onlus

“Con immenso dolore apprendiamo questa ennesima assurdità e pensiamo al tuo coraggio, alla tua forza, all ironia con cui hai affrontato questi anni di lotta, alla tua mamma e alla tua famiglia sempre al tuo fianco sfidando tutti e tutto e non c è una sola ragione che ci venga in mente per accettare questo tuo destino

Ti ringraziamo per averci dato modo di poterti conoscere , di essere stata per tutti noi L esempio che sei stata, di averci ricordato quanto valga questa vita nonostante tutto il dolore che spesso ci riserva, quanto importante sia L amore per la famiglia a cui ci si può aggrappare per restare a galla quando il mare è agitato, quanto un sorriso e tanta voglia di farcela possano in questo giorno così triste aver lasciato il segno in tutti noi molto più della sofferenza che la malattia ha rappresentato

E ti chiediamo perdono per questo diritto di vivere che gli adulti dovrebbero garantire ai bambini( perché eri bambina quando la guerra è iniziata) e che a te e a troppi ormai viene negato

Buon viaggio bambola

E ora sorridi di gusto che il peggio è davvero passato”