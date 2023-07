DAZN lancia i nuovi abbonamenti, prezzi aumentati ma c’è un modo per risparmiare: i dettagli

PUBBLICITÀ

DAZN presenta i piani di abbonamento. La piattaforma streaming offre tre diverse tipologie di sottoscrizione per gli utenti, con costi e funzionalità differenziati a seconda dell’alternativa scelta: il piano STANDARD, il piano PLUS e il piano START.

IL PIANO STANDARD

A partire da 30.99 € al mese, il piano STANDARD consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, purché siano connessi entrambi alla stessa rete internet della propria abitazione.

Il piano STANDARD permette di registrare l’App DAZN su al massimo sei dispositivi e di utilizzare il servizio DAZN in mobilità, ma non mentre viene utilizzato l’altro dispositivo registrato.

Con il piano annuale a rate, con permanenza minima di 12 mesi, paghi di mese in mese con 12 rate da €30,99 al mese. Potrai annullare il rinnovo automatico direttamente dall’area “Il mio account”. Disponibile solo per i clienti che pagano con carta di credito/debito o paypal, non tramite gli store digitali di apple o google.

Con il nuovo piano annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione, paghi €299 pari a €24,99 al mese con un risparmio di €16 al mese rispetto al piano mensile per un totale di €192 all’anno.

Se invece vuoi mantenere la flessibilità di disdire con 30 giorni di preavviso il costo mensile è di €40,99 al mese.

IL PIANO PLUS

A partire da 45.99 € al mese, il piano PLUS consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, anche in luoghi differenti e su diverse reti internet.

Il piano PLUS permette di registrare fino a un massimo di sette dispositivi all’App DAZN e di utilizzare il servizio DAZN in mobilità, con contemporaneità della visione.

Con il piano annuale a rate, con permanenza minima di 12 mesi, paghi di mese in mese con 12 rate da €45.99 al mese. Potrai annullare il rinnovo automatico direttamente dall’area “Il mio account”. Disponibile solo per i clienti che pagano con carta di credito/debito o paypal, non tramite gli store digitali di apple o google.

Con il nuovo piano annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione, paghi €449 all’anno pari a €37,42 al mese con un risparmio di oltre €18 al mese rispetto al piano mensile ed un risparmio totale di oltre €222 all’anno.

Se invece vuoi mantenere la flessibilità di disdire con 30 giorni di preavviso il costo mensile è di €55.99 al mese.

IL PIANO START

DAZN START è il nuovo pacchetto disponibile su DAZN a partire da 9.99 € al mese, una nuova offerta dedicata al multisport che include tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, la Serie C, l’NFL, la boxe, l’UFC e il fighting internazionale.

Con il contratto annuale scontato, con permanenza minima di 12 mesi, paghi di mese in mese con 12 rate da 9,99€ al mese. Potrai annullare il rinnovo automatico direttamente dall’area “Il mio account”. Disponibile solo per i clienti che pagano con carta di credito debito o paypal, non tramite gli store digitali di apple o google.

Se invece vuoi mantenere la flessibilità di disdire con 30 giorni di preavviso il costo mensile è di 13,99 € al mese.

Col piano DAZN START puoi registrare fino a quattro dispositivi. Puoi guardare contemporaneamente DAZN su due di questi dispositivi, se entrambi connessi alla stessa rete internet della tua abitazione. Questo significa ad esempio che puoi guardare DAZN contemporaneamente sulla tua Smart TV e sul tuo telefono cellulare, ma entrambi i dispositivi devono essere connessi alla stessa rete internet della tua abitazione.

L’accordo DAZN TivùSat

La piattaforma Ott annuncia un piano di rafforzamento che parte dall’accordo di partnership con TivùSat, la piattaforma gratuita satellitare presente in modo capillare sul territorio. Gli utenti TivùSat abbonati DAZN potranno dunque accedere ai contenuti live e on-demand con Zona DAZN sul canale 214, come già avviene per chi ha il decoder Sky: potranno seguire dunque le 7 partite di Serie A esclusiva di DAZN ma anche la Liga e gli altri contenuti originali.