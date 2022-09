Lutto per Anna Tatangelo, è morta mamma Palmira: aveva 67 anni

Grave lutto colpisce Anna Tatangelo e la sua famiglia. Palmira Vinci, mamma dell’artista, è morta a 67 anni. A portarla via un male terribile contro cui lottava da tempo. Questa mattina, purtroppo, il suo cuore ha smesso di battere. Anna le era legatissima. “Mia madre è un carroarmato”, aveva detto scoppiando in lacrime qualche tempo fa durante un programma televisivo.

La Tatangelo non mancava occasione per raccontare tutto il suo amore e la stima per la madre: “Sei la donna più importante della mia vita!! Ogni volta che ti guardo ho solo voglia di dirti Grazie. Grazie perché sei il mio esempio più grande , la donna che nella vita voglio essere. Grazie per avermi incoraggiata in ogni mio passo! Grazie per avermi introdotta alla vita con amore ! Grazie per aver asciugato in silenzio ogni mia lacrima insegnandomi ad essere forte ed affrontare tutto, anche cose più grandi di me! Grazie perché sei una nonna spettacolare per mio figlio! Ti amo più della mia vita! E sono grata a Dio perché mi ha dato l’onore di essere figlia tua!”.

I funerali di Palmira Vinci si terranno domani 30 settembre alle 15:30 presso la chiesa dei Passionisti di Sora.