E’ morto il rapper Coolio: era l’autore di ‘Gangsta paradise’

Artis Leon Ivey Jr., meglio noto come Coolio, è stato trovato morto a casa di un amico nella giornata di mercoledì. La causa del decesso non è ancora accertata ma potrebbe essersi trattato di un arresto cardiaco. Aveva 59 anni.

Coolio iniziò a fare rap verso la fine degli anni Ottanta e al 1994 risale il suo primo album, “It Takes a Thief”. Ma è l’anno successivo che consacra il rapper al successo internazionale grazie a “Gangsta Paradise”, cantata insieme al rapper R&B L.V. e pubblicata poi sul suo secondo e omonimo album.

La canzone, colonna sonora del film “Pensieri Pericolosi”, permise a Coolio di vincere un Grammy per miglior performance solista nel 1996. Riprendeva inoltre il brano “Pastime Paradise” di Stevie Wonder, risalente al 1976.

Negli anni successivi, Coolio continuò ad alternare la carriera da rapper alla carriera televisiva, recitando infatti in diversi film dove interpretava sé stesso. Come riportato dal suo stesso sito, ha venduto in totale più di 17 milioni di dischi.

Prese parte, inoltre, alla Mostra del Cinema di Venezia nel settembre 2007, scelto come ospite musicale internazionale del festival. Nello stesso anno girò a Miami il video del suo nuovo singolo, “Boyfriend”, che vide come protagonista femminile la showgirl argentina Belen Rodriguez.