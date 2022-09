Macabra scoperta nei pressi dell’Asse Mediano Aversa-Melito, cadavere in un terreno: potrebbe essere della donna scomparsa a Giugliano

Il cadavere di una persona è stato trovato poco fa in un terreno nei pressi dell’uscita dell’Asse Mediano Aversa-Melito. Non si sa se si tratti di un uomo o una donna, sul posto si stanno recando le forze dell’ordine. Il corpo è riverso tra le piante ed erbacce. Il cadavere potrebbe essere di Hanna Hryhorenko, la donna ucraina di cui era stata denunciata la scomparsa la settimana scorsa.

AGGIORNAMENTO

Hanna Hryhorenko, 70 anni, a causa della guerra in Ucraina si era rifugiata in Italia, a Giugliano di Napoli. Giovedì 1 settembre ha contattato una connazionale, che ne ha poi denunciato la scomparsa, dicendo di aver perso l’orientamento e di essersi smarrita. Nei giorni scorsi sono state avviate le ricerche con i droni e le unità cinofile della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. L’ultima cella agganciata dal cellulare è in via Appia, al confine tra Giugliano e Sant’Antimo, una zona fitta di vegetazione. Ed è proprio in questa zona che è stato trovato poco fa un cadavere e ciò farebbe purtroppo presagire che sia lei, ma non ci sono conferme. I carabinieri nei giorni scorsi ne hanno diffuso la foto con un appello a chiunque l’abbia vista o abbia informazioni utili a ritrovarla.