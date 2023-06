Madonna ricoverata d’urgenza in ospedale, sospeso il tour

PUBBLICITÀ

SOSPESO IL TOUR DI MADONNA

La cantante avrebbe dovuto iniziare il suo tour “Celebration” il prossimo 15 luglio.nager Guy Oseary ha fatto sapere: “Sabato 24 giugno, Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica che l’ha costretta a rimanere per diversi giorni in terapia intensiva. La sua salute sta migliorando, tuttavia è ancora ricoverata. Si prevede una guarigione completa”. E poi: “In questo momento dovremo sospendere tutti gli impegni, incluso il tour. Condivideremo maggiori dettagli con voi non appena li avremo, inclusa una nuova data di inizio per il tour e per gli spettacoli riprogrammati”. La cantante 64enne avrebbe dovuto iniziare il suo tour “Celebration” il prossimo 15 luglio.