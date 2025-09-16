Maika Randazzo tenta politici, calciatori e vip: molti sono caduti nella ‘trappola’

PUBBLICITÀ

Ha fatto scalpore il servizio delle Iene, intitolato Occhi Spaccanti, in cui l’ex tentatrice di Temptation Island, Maika Randazzo mette alla prova politici e personaggi famosi, chiaramente impegnati o addirittura con moglie e figli, facendo loro delle advances. Ma chi ha superato la prova rispetto a chi, invece, è caduto?

Il servizio delle Iene

La “trappola” tesa da Randazzo insieme a Stefano Corti, inviato delle Iene, non ha risparmiato nessuno. L’idea era di scrivere a 100 uomini, tutti personalità politiche, dello spettacolo, dello sport, e tutti sposati o fidanzati, alcuni con figli, per vedere chi avrebbe ceduto alle avances dell’ex tentatrice. Il nome dell’esperimento, Occhi Spaccanti, non poteva essere più azzeccato, visto il chiaro riferimento al recente scandalo che ha visto coinvolto Raoul Bova, caduto anche lui nella trappola dell’infedeltà.

Nella lista Stefano Bettarini

In molti, davanti all’interesse della giovane influencer, non hanno resistito alla tentazione proponendole una cena o una vacanza. In particolare un calciatore, per non rischiare di essere scoperto dalla partner, utilizza anche un profilo falso per scriverle. A non cadere nella trappola, però, è stato Stefano Bettarini: l’ex calciatore su Instagram ha rivelato di non averle risposto quando ha trovato un suo messaggio: “Basterebbe non risponderle come ho fatto io quando ti scrive in privato. ESIGO PREMIO FEDELTÀ“.

Ecco quelli che sono caduti nella trappola

Tanti però non hanno resistito. Il primo degli uomini che le ha risposto è un attore famoso che dopo un paio di messaggi su Instagram le avrebbe mandato il suo numero WhatsApp e le avrebbe proposto un weekend ad Ibiza e un caffè prima per conoscersi meglio.

Poi c’è stato un politico con moglie e figli che le ha proposto un’uscita, e quando Maika gli ha chiesto se vedersi poteva causargli guai con la consorte avrebbe risposto: “Sono di tutti ma non sono di nessuno!”. E così anche un allenatore di calcio (sempre sposato con figli) e un calciatore della Nazionale Italiana.

Uno di loro addirittura le avrebbe risposto da un profilo fake, preoccupato per il periodo attuale in cui i personaggi pubblici sarebbero a rischio diffamazione: “Ciao cara, scusami se ti scrivo da questo profilo, ma per motivi di privacy e legati alla mia situazione sentimentale non posso fare altrimenti. Ti scrivo per dirti che da diversi mesi ti avevo notato qui su Instagram, mi è uscito il tuo profilo. Già in passato ho provato a scriverti. Sei una bellissima ragazza, piacere. Capisco la tua diffidenza, ma stai tranquilla, non ho motivo di farti perdere tempo. Ti ho già spiegato il perché ti scrivo qui, a maggior ragione quando ultimamente si sono verificati periodi in cui i personaggi pubblici vengono sputt*nati. Mi chiamo ******. La settimana prossima perché non mi raggiungi?”.