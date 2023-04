Malatìa, il brano di Ciccio Merolla virale su TikTok: oltre 30 mln di visualizzazioni ma la canzone è uscita 6 mesi fa

PUBBLICITÀ

Malatìa, il brano “voce e pelle” di Ciccio Merolla è diventato virale totalizzando nel giro di pochi giorni 25 milioni di visualizzazioni su tiktok, scalando la classifica di spotify piazzandosi al primo posto. Tantissimi, con video divertenti hanno espresso la loro” Malatìa”, attraverso il groove e le parole del brano del percussionista Napoletano,facendolo diventare in pochissimo tempo il tormentone del momento. Le atmosfere della canzone sono quelle del Sud del mondo, contaminati con la cultura napulegna, tratto distintivo delle radici di Merolla che, ancora una volta, sceglie la lingua napoletana per le sue rime, stavolta scritte con l’amico rapper Lucariello e cantate dalla stessa voce di Ciccio Merolla e Carolina Franco.

ll ritmo incalzante e percussivo delle mani del percussionista partenopeo, da vita a virtuosismi sia nell’intro che nel brano stesso. La voce femminile a cappella di Carolina Franco e i cori sono la cornice perfetta di questo atipico tormentone.

Il brano non è nuovo, ma è uscito sei mesi fa. E già in quella prima versione Malatia di Ciccio Merolla aveva riscosso un ottimo successo di pubblico; una fortuna che la canzone doveva alla sua particolarità. Infatti, il percussionista e rapper partenopeo aveva definito il progetto in cui rientrava il pezzo “voce e pelle”, dove il ritmo era creato dalle sue mani che percuotevano il corpo umano. Nella fattispecie del brano in questione, poi, il corpo che nel videoclip diventava strumento era quello della sensualissima pornodiva Amandha Fox, che incarnava la Malatia evocata dal testo scritto con Lucariello.

Ora, alla canzone viene associato un nuovo video, diretto da Luciano Filangieri, dove protagonisti diventano Napoli e il Napoli, che mai come stavolta si fondono e rappresentano la Malatia di un popolo intero. E il pezzo è ormai il tormentone che accompagna la città nell’allestimento della festa per la conquista del terzo scudetto.