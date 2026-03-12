Malore alla guida in via Toledo, conducente Asia si schianta contro un palo

PUBBLICITÀ

Momenti di paura questo pomeriggio in via Toledo, nel cuore di Napoli, dove un conducente dell’azienda Asia è stato colto da un malore mentre era alla guida del mezzo di servizio. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe accusato un improvviso malessere che gli ha fatto perdere il controllo del veicolo. Il mezzo ha così terminato la sua corsa andando a schiantarsi contro un palo della segnaletica stradale lungo una delle arterie più frequentate della città.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al conducente prima di trasferirlo in ospedale. L’episodio ha richiamato l’attenzione di passanti e commercianti della zona, che hanno assistito alle operazioni di soccorso e alla rimozione del mezzo.

