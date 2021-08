Gli effetti di una notte di maltempo. L’uscita della Tangenziale di Fuorigrotta è stata chiusa questa mattina per un avvallamento stradale che ha interessato anche l’acquedotto e le fognature in via Cinthia. Sul posto gli operai del settore strade del Comune, i tecnici di Abc e la Protezione Civile. Lo riporta Il Mattino.

