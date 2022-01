Mamma allatta la figlia sbagliata dopo lo scambio in culla: “Se ne accorto mio marito”

È ancora sconvolta mamma Paola che lo scorso ottobre è stata vittima di uno scambio di neonati presso la Fondazione Poliambulanza di Brescia. La donna di Rovato subito dopo il parto allattò per diverse ore una neonata che in realtà non era sua. “Quando mi hanno detto che potevo vedere mia figlia, dopo l’esito del tampone per il Covid_19, sono andata alla nursery per portarla in camera – ricorda Paola in esclusiva a “Pomeriggio Cinque”, durante la puntata di lunedì scorso- L’ho guardata, baciata, abbracciata, coccolata, nutrita e ho anche fatto le foto“.

Paola ha poi svelato di essere stata tratta in inganno dagli stessi vestitini da lei forniti, ma anche dall’angioma che entrambe le bimbe presentavano sull’occhio sinistro. “Quando ho fatto la video-chiamata con mio marito (l’unico oltre a me ad averla vista al momento del parto), mi disse che la bimba sembrava un pochino più grande e che non era la nostra. Cercai il braccialettino, che dal polso era caduto nella culla, ma non corrispondevano né il nome né il numero“.

La mamma era convinta che lo scambio fosse avvenuto solo per i braccialetti: “Nella mia testa non ero arrivata a pensare che avessero scambiato le bambine“, fino alla triste scoperta. “Vado ancora dallo psicologo perché è stato molto traumatizzante”, conclude Paola nel collegamento con la conduttrice Barbara d’Urso.