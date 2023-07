Mangia poco e rifiuta di parlare con tutti, perizia psichiatrica per Marco Di Lauro

PUBBLICITÀ

Perizia psichiatrica per Marco Di Lauro, l’ex boss fantasma di Secondigliano. Lo hanno deciso i giudici della Corte di Assise di Appello di Napoli accogliendo una richiesta dell’avvocato Gennaro Pecoraro. A riportare la notizia in anteprima è Leandro del Gaudio su il Mattino.

Sarà infatti il professor Alfonso Tramontano, nominato dal Tribunale, a stabilire le condizioni mentali di F4 (il quarto figlio del boss Paolo Di Lauro, Ciruzzo ‘o milionario) e chiarire se è in grado di stare a giudizio.

La notizia è venuta fuori ieri nel corsa del processo in Corte di Assise di Appello a Napoli per l’omicidio di Salvatore De Magistris (morto in ospedale il 29 novembre del 2004, un mese dopo essere rimasto vittima di un agguato).

Detenuto in regime di carcere duro a Sassari da tempo rifiuta i colloqui con i familiari. Moglie compresa. Nel frattempo è stato ricoverato sotto stretta osservazione nei reparti psichiatrici di Torino e Cagliari e anche in quei frangenti ha sempre rifiutato i colloqui con gli psichiatri.

I giudici vogliono vederci chiaro e capire se i suoi atteggiamenti sono veritieri e simili a quelli del fratello Cosimo, poi morto in carcere il 13 giugno 2022 dopo aver scontato 17 anni di prigionia in regime di 41bis nel carcere di Opera oppure sta applicando nella realtà quello raccontato dalla fiction Gomorra con la finta pazzia del boss Pietro Savastano poi evaso durante un trasferimento per una visita.

Nel frattempo il processo è stato rinviato a settembre in attesa della visita del professore Tramontano al detenuto.