Manifestante No Green pass picchiato a Roma, il poliziotto si è autodenunciato

Un agente di polizia si è presentato spontaneamente in Questura per auto-denunciarsi. Decisione presa dopo essere stato immortalato in un video in cui colpisce con calci e pugni un manifestante a terra durante la manifestazione di sabato dei No Green pass a Roma.

Già da domenica circolava sui social il video che mostrava un uomo in maglietta grigia (e a maniche corte) durante un violento fermo in via Del Corso su un manifestante caduto per terra. Nei canali social l’uomo veniva identificato con un dirigente della polizia del commissariato Prati, Filiberto Mastrapasqua: specifichiamo che il dirigente è risultato estraneo ai fatti, infatti, quel giorno era a riposo.

LA GOGNA SOCIAL CONTRO IL POLIZIOTTO

Intanto sui social era già partita la gogna. “Si è infiltrato nella manifestazione come uno dei tanti, riconosciuto dai filmati, è un membro della polizia di Stato e si chiama Filiberto Mastrapasqua. Ha preso a calci e pugni un uomo indifeso mentre altri colleghi lo tenevano a terra”. “Identificato il picchiatore folle. Si tratta di un alto dirigente della questura di Roma, il dottor Filiberto Mastrapasqua. Ci chiediamo come possa un esaltato del genere arrivare a tali livelli di violenza”, scrivevano alcuni utenti.

La foto del dirigente, poi, veniva messa a confronto con quella del poliziotto in strada. Intanto chi ha rilanciato il post con quelle indicazioni è stato denunciato per diffamazione e calunnia. In altre immagini diffuse sui social, lo stesso poliziotto in maglietta grigia era apparso tra i manifestanti a Piazzale Flaminio.

IL VIDEO DI LOCAL TEAM