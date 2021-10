Manca sempre meno all’uscita di Maradona: Sogno Benedetto, la serie tv firmata Amazon Prime Video che ripercorrerà tutta la vita di Diego Armando Maradona. È infatti disponibile il trailer ufficiale e il poster della serie, che uscirà nel giorno del compleanno del Pibe, il 29 ottobre. Saranno Nazareno Casero, Juan Palomino e Nicolas Goldschmidt ad interpretare El Pibe nelle varie fasi della sua vita e della sua prolifica carriera.

La trama di Maradona: Sogno Benedetto

La serie parte dalle umili origini a Villa Fiorito, in Argentina, fino alla sua scalata nel mondo del calcio. Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcellona, Napoli, Siviglia, Newell’s Old Boys e ancora Boca Juniors. Ma soprattutto, la serie racconterà il suo ruolo chiave nel portare la sua nazionale a vincere la Coppa del Mondo in Messico nell’86. Nel cast della serie anche Julieta Cardinali, Laura Esquivel, Mercedes Morán, Pepe Monje, Peter Lanzani.

Saranno 10 le puntate della serie Maradona: Sogno Benedetto. Le prime 5 uscitranno il 29 ottobre, poi una a settimana fino al 26.

29 ottobre: episodi dal numero 1 al numero 5

5 novembre: episodi 6 e 7

12 novembre: episodio 8

19 novembre: episodio 9

26 novembre: episodio 10.

Le riprese di Maradona: Sogno Benedetto si sono svolte in Argentina, Messico, Uruguay, in Spagna e anche in Italia.

Il trailer