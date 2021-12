Follia nel Casertano, accoltella il compagano e apre il gas: “Faccio esplodere il palazzo”

Momenti di terrore quelli vissuti sabato sera a Marcianise dove una donna di 44 anni, dopo aver accoltellato il compagno al volto, ha tentato di far esplodere il palazzo. R.M., queste le iniziali della 44enne, dopo aver sferrato il fendente ha aperto il gas minacciando di far saltare tutto in aria.

Ad evitare il peggio l’intervento provvidenziale della Polizia di Stato: gli agenti, intervenuti sul posto, sono riusciti infatti a bloccare la donna e mettere in sicurezza l’appartamento, scongiurando la tragedia. Il ferito, D.C.D., di 49 anni, è stato trasportato al pronto soccorso della struttura sanitaria di Marcianise, dove ha ricevuto le cure del caso. La donna è stata invece accompagnata nel reparto psichiatrico dell’ospedale per un trattamento sanitario obbligatorio.