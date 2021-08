Mare che torna balneabile e spiaggia libera attrezzata, Licola torna a rivivere

Mare che torna balneabile e spiaggia libera attrezzata: piano piano il borgo di Licola, frazione tra Giugliano e Pozzuoli, torna a rivivere. Il Comune puteolano, sulla base dei dati Arpac, ha emanato l’ordinanza di balneabilità. Del resto le acque limpide degli ultimi giorni non lasciavano dubbi. Molto merito del recupero del litorale è di Umberto Mercurio, storico attivista, che per anni si è battuto per denunciare scarichi illeciti e alvei ridotti come fogne.

“Un risultato del genere inaspettato per la gente di Licola. non posso essere fiero di me stesso del mio coraggio e di questa lotta. Un doveroso grazie alla Regione Campania, per aver ascolto questo grida che si levava da tempo immemore, grazie a Fulvio Bonavitacola, Gennaro Tarantino, Rosario Manzi, Vincenzo Maria Forte, le maestranze del Depuratore di Cuma. E tutti quelli che mi hanno supportato in questo risultato”, scrive Umberto Mercurio sui social.

Il sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi

“Cose semplici e possibili. I primi mesi dell’amministrazione hanno seguito questo percorso affinché si potesse iniziare a recuperare il tempo perso garantendo dei servizi alla cittadinanza dopo anni di promesse mancate.

Abbiamo finalmente pulito e riqualificato la spiaggia libera di Licola mare, nei pressi di piazza Cristoforo Colombo. Prima la bonifica e poi abbiamo realizzato sei docce, quattro fontane lavapiedi, una pedana in pvc, una sedia job per garantire l’accesso all’arenile dei disabili attraverso l’assistenza di un gruppo di giovani che si occupa anche delle esigenze dei bagnanti.

Servizi elementari per una città normale ma qui fanno notizia perché negli anni si è parlato tanto e non è mai stato fatto nulla per la comunità. Ecco perché il mio primo obiettivo è quello di trasformare Giugliano in una “città normale” per poi iniziare a realizzare, attraverso la programmazione di questi mesi, quelle opere capaci di stravolgere in positivo il volto e l’identità di questa terra. Valorizzandone le potenzialità”.

Salvatore Trinchillo sindacati balneari

Soddisfatto anche Salvatore Trinchillo, presidente Fipe, sindacato dei balneari, il quale però richiama l’attenzione a non abbassare la guardia: “Mare Pulito finalmente anche a Licola. Spiaggia libera a Giugliano . Due bellissime notizie. Complimenti all’associazione Licola Mare Pulito guidata da Umberto Mercurio. Finalmente anche Licola ha ottenuto quello che gli spettava di diritto.Mare limpido e balneabile. Applausi Nel frattempo a Giugliano l’amministrazione ha attrezzato un primo tratto si spiaggia libera. Anche qui complimentim ma..attenzione. I tratti liberi da attrezzare a carico dei Comuni a Giugliano e Pozzuoli sono tanti. Che sia solo l’inizio. Come ripeto da anni,le spiagge libere manutenute e custodite dai Comuni sono una risorsa fondamentale per i cittadini e per i turisti”.