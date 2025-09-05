PUBBLICITÀ
Mare off limits alla Gaiola, arrivano le analisi dell’Arpac

In seguito a esiti analitici sfavorevoli sulle acque di balneazione, il tratto di mare antistante la località Nisida-Gaiola è temporaneamente sconsigliata la balneazione in via precauzionale. Le analisi, condotte dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) in data 3 settembre 2025, hanno rilevato valori non conformi ai parametri previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 116/2008).
L’avviso, emesso a tutela della salute pubblica, resterà valido in attesa di ulteriori accertamenti e di nuovi campionamenti da parte di ARPAC per verificare il ripristino delle condizioni ottimali. Si raccomanda ai cittadini di attenersi scrupolosamente a tale indicazione e di evitare la balneazione nell’area interessata fino a nuove comunicazioni ufficiali.
