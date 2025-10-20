PUBBLICITÀ
HomeCronacaColtellate in villa comunale, 36enne colpito nel Napoletano
CronacaCronaca locale

Coltellate in villa comunale, 36enne colpito nel Napoletano

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Paura ad Arzano, 17enne accoltellato in strada in pieno giorno
Foto di repertorio
PUBBLICITÀ

I carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti presso la guardia medica di Marigliano per un marocchino di 36 anni ferito. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, l’uomo sarebbe stato colpito con un’arma da taglio alla nuca e alla spalla. Sarebbe accaduto all’interno della villa comunale, questa notte. Indagini in corso per chiarire la dinamica. Il 36enne è stato successivamente portato in ospedale di Nola, in codice rosso, non in pericolo di vita.

I controlli a Napoli

I carabinieri della compagnia Centro sono in strada, i lampeggianti illuminano i baretti di Chiaia e i locali di via Toledo. Il bilancio parla ancora una volta di lame. Il primo a finire nei guai è un 19enne. È a pochi passi da piazza dei Martiri, in via Alabardieri.

PUBBLICITÀ

Forse non un caso: il giovane, però, non è armato di alabarda ma di due coltelli. Non uno ma due lame. Perché se lo avessero “disarmato”, avrebbe avuto pronta l’alternativa. Denunciato. Un coltello anche nelle tasche di un 16enne, che non sapeva fosse illegale portarlo con a spasso. Era in piazza Municipio.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati