Coltellate in villa comunale, 36enne colpito nel Napoletano

I carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti presso la guardia medica di Marigliano per un marocchino di 36 anni ferito. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, l’uomo sarebbe stato colpito con un’arma da taglio alla nuca e alla spalla. Sarebbe accaduto all’interno della villa comunale, questa notte. Indagini in corso per chiarire la dinamica. Il 36enne è stato successivamente portato in ospedale di Nola, in codice rosso, non in pericolo di vita.

I controlli a Napoli

I carabinieri della compagnia Centro sono in strada, i lampeggianti illuminano i baretti di Chiaia e i locali di via Toledo. Il bilancio parla ancora una volta di lame. Il primo a finire nei guai è un 19enne. È a pochi passi da piazza dei Martiri, in via Alabardieri.

Forse non un caso: il giovane, però, non è armato di alabarda ma di due coltelli. Non uno ma due lame. Perché se lo avessero “disarmato”, avrebbe avuto pronta l’alternativa. Denunciato. Un coltello anche nelle tasche di un 16enne, che non sapeva fosse illegale portarlo con a spasso. Era in piazza Municipio.