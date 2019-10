Lacrime e dolore in Campania per Mario, investito e ucciso in sella alla sua bici

Arrivò in ospedale 12 giorni fa dopo essere stato investito mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Macerata Campania, in provincia di Caserta. Oggi Mario Stellato, 65 anni, è morto all’ospedale casertano dopo 12 giorni di agonia e speranza. Fu centrato in pieno da una fiat 600. Come riportato da Edizione Caserta, sulla salma dell’uomo saranno disposti gli esami autoptici.