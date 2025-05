Omicidio Martina Carbonaro, domani la decisione sulla convalida del fermo dell’ex fidanzato

PUBBLICITÀ

Si terrà domani l’udienza di convalida del fermo di Alessio Tucci, il 19enne che ha confessato di aver ucciso Martina Carbonaro, la 14enne ritrovata senza vita nell’ex casa del custode dello Stadio ex Moccia di Afragola. Tucci si trova attualmente rinchiuso nel carcere Giuseppe Salvia di Poggioreale in isolamento e guardato a vista.

Intanto, è stata fissata per martedì 3 giugno l’autopsia sul corpo di Martina, colpita dall’ex fidanzato, che non accettava la fine della relazione, con una pietra. Il legale di Alessio Tucci, l’avvocato Mario Mangazzo afferma: “Il ragazzo è stato interrogato alle 2 di notte e dopo un’ora ha confessato davanti al pm e ai carabinieri. Ha ammesso degli addebiti- aggiunge l’avvocato Mangazzo- affermando che un paio di settimane prima il rapporto tra i due era terminato”. Al momento l’avvocato Mangazzo ritiene, in un quadro d’indagine in itinere, di “escludere l’aggravante della premeditazione”.

