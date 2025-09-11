PUBBLICITÀ
Massacrò la moglie, niente carcere. Il giudice: “Va compreso, lei distrusse il matrimonio”

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Il 28 luglio 2022 Lucia Regna ha rischiato di morire sotto i colpi dell’ex marito: un pugno in faccia le ha devastato il volto, ricostruito poi con 21 placche di titanio. Un nervo è rimasto lesionato in modo permanente. Nonostante la gravità dell’aggressione, lo scorso giugno l’uomo è stato assolto dall’accusa di maltrattamenti.

Come riportato da La Stampa, i giudici hanno spiegato che i sette minuti di violenza non sarebbero stati un accesso d’ira immotivato e inspiegabile, ma uno sfogo ricondotto nella logica delle relazioni umane”. Secondo la sentenza, la “colpa” di Lucia sarebbe stata quella di aver sfaldato un matrimonio per una sua iniziativa personale.

Il magistrato torinese Paolo Gallo ha sottolineato che la donna aveva comunicato la separazione in maniera brutale e che, dal punto di vista dell’uomo, si trattava di un sentimento molto umano e comprensibile per chiunque, poiché lui si sarebbe sentito vittima di un torto avendo scoperto che lei aveva un altro.

La donna non ha rilasciato dichiarazioni sulle motivazioni della sentenza, ma i suoi legali riferiscono che è profondamente scossa.

