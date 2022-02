Dopo la lasagna nel tubetto ecco la marinara in bustina, l’ultima idea dello chef Valerio Braschi

Dopo la lasagna nel tubetto ecco la marinara in bustina: è questa l’ultima invenzione dello chef Valerio Braschi. “Va bene per tutte le tue innovazioni ma la pizza non si tocca”, scrive una signora su Facebook sotto la foto pubblicata dal vincitore della sesta edizione di Masterchef Italia. Come si evince dall’immagine, però, il giovane cuoco non solo l’ha toccata, ma l’ha addirittura ridotta in bustina. Chi lo segue, sa che non è nuovo a questi colpi di genio, Braschi: in passato c’è stata la carbonara da bere e poi la lasagna in tubetto.

Dimentichiamoci del cornicione fragrante e del pomodoro accarezzato dall’olio, la nuova frontiera della pizza ‘made in Braschi’ va mangiata in bustina (perché commestibile). “Crema di pomodoro, aglio e origano disidratati e bordi di pizza polverizzati. Poi la bustina di foglio di riso viene termosigillata ed ecco il risultato“, ha raccontato lo chef a Rimini Today, spiegando che i suoi piatti non sono provocazioni, ma restano aderenti alla tradizione: “L’importante è che se, come in questo caso, propongo una pizza marinara al di là di tutto il sapore sia quello”.