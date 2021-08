Maxi furto nel centro commerciale a Napoli, ma il colpo va male: 2 arresti

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Ferrante Imparato per la segnalazione di un furto in un centro commerciale.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dall’addetto alla vigilanza il quale ha raccontato che, poco prima, aveva visto tre persone introdursi nella struttura; i poliziotti, una volta all’interno, hanno trovato tre uomini che, alla loro vista, si sono dati alla fuga disfacendosi di parte della refurtiva ma due di loro sono stati raggiunti e bloccati mentre il terzo fuggitivo è riuscito a dileguarsi.

Inoltre, gli operatori hanno recuperato in strada zaini, scarpe e capi d’abbigliamento ed hanno accertato che erano stati asportati da un container adibito a deposito in uso ad un’attività commerciale; infine, hanno rinvenuto nei pressi del container una tronchese di grosse dimensioni utilizzata per rompere il lucchetto.

Vincenzo Vernucci, 21enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato mentre un 17enne napoletano è stato denunciato per lo stesso reato ed affidato ai genitori; infine la merce, del valore di circa 12mila euro, è stata riconsegnata al proprietario.