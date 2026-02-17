PUBBLICITÀ

Nelle ultime ore, Pasquale Mazzocchi si è concesso ai microfoni di Radio CRC, analizzando il momento difficile degli azzurri, elogiando i nuovi arrivati e parlando delle prospettive future del club partenopeo.

Mazzocchi elogia il Napoli: “Tante difficoltà, ma il gruppo è sano e non si abbatte mai”

“Nell’ultima gara non credo che ci sia mancato nulla. Contro la Roma è stata una sfida molto fisica con tanti contrasti vinti da una parte e dell’altra. Loro hanno interpretato alcune parti della gara meglio di noi, ma noi nonostante le enormi difficoltà abbiamo cercato con le unghie e con i denti almeno il pareggio”. Apre così la sua lunga intervista il terzino azzurro, che poi ribadisce: “Le vere squadre escono fuori nei momenti difficili. Il nostro gruppo è pieno di valori e nei momenti come questo escono fuori anni di esperienza ed il significato di indossare questa maglia. Ci stiamo facendo trovare pronti nonostante tutto”.

Mazzocchi, elogia anche gli ultimi due arrivati in casa Napoli, ossia Alisson e Giovane, affermando: “Sono bravissimi ragazzi, ed io da buon napoletano cerco sempre di far sentire tutti a casa. Loro si stanno integrando bene, ovviamente non c’è troppo tempo ma siamo sulla strada giusta”. Mentre su Vergara dice: “Gli ho detto di continuare così, senza però esaltarsi troppo quando le cose vanno troppo bene, ne tantomeno abbattersi quando le cose vanno male. Deve credere sempre in se stesso”.

Le prospettive future del Napoli

“La settimana tipo ci consente di riposare di più. Quando hai tanti infortuni e 3 gare in una settimana non è semplice, anzi. In questi casi siamo sottoposti a carichi importanti, ma ora potremmo avere più lucidità e affrontare le gare in maniera diversa”. Così Mazzocchi, sulla settimana tipo, che il Napoli potrà sfruttare a suo favore essendo uscito da Coppa Italia e Champions League.

In ultimo, Mazzocchi dà importanti indicazioni in vista del prossimo delicatissimo match del Napoli, quello a Bergamo contro l’Atalanta, affermando: “Cercheremo di preparare questa partita al meglio, sono sicuro che il mister la preparerà a dovere, nel migliore dei modi”.