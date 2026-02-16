Da 60 anni un brasiliano non segnava all’esordio in A con il Napoli: Alisson come Altafini

PUBBLICITÀ

Il gol di Alisson Santos non soltanto è valso il pareggio contro la Roma, ma è servito anche ad abbattere un tabù che a Napoli aveva ragione di esistere da oltre 60 anni.

Neanche Antonio Careca, uno dei più grandi centravanti brasiliani della storia era riuscito a piegarlo, a farlo, invece è stato l’esterno d’attacco appena arrivato dallo Sporting Lisbona: risaliva, infatti, al 6 settembre 1965 l’ultimo gol di un carioca all’esordio in maglia azzurra in serie A. Ad andare a segno in quell’occasio fu Jose Altafini, in gol nel 4-2 casalingo con la Spal. Da quel momento nessun connazionale era riuscito a fare altrettanto: niente da fare, come detto, per Careca e successivamente per altri 2 centravanti brasiliano come Edmundo e Amauri, a Napoli nell’ultima stagione pre fallimento (2000/2001).

In realtà n verdeoro era riuscito a gonfiare la rete alla prima con il Napoli anche il 6 gennaio 2005: Inacio Pia andò in gol nella larga vittoria casalinga con il Giulianova, ma erano gli anni della Serie C, prima di lui ci era riuscito Machado Toledo (settembre 2004) nella gara inaugurale dell’era De Laurentiis.