PUBBLICITÀ
HomeSportDa 60 anni un brasiliano non segnava all'esordio in A con il...
Sport

Da 60 anni un brasiliano non segnava all’esordio in A con il Napoli: Alisson come Altafini

Luciano Mottola
Di Luciano Mottola
Ultima modifica:
alisson gol esordio brasiliano
PUBBLICITÀ

Il gol di Alisson Santos non soltanto è valso il pareggio contro la Roma, ma è servito anche ad abbattere un tabù che a Napoli aveva ragione di esistere da oltre 60 anni.

Neanche Antonio Careca, uno dei più grandi centravanti brasiliani della storia era riuscito a piegarlo, a farlo, invece è stato l’esterno d’attacco appena arrivato dallo Sporting Lisbona: risaliva, infatti, al 6 settembre 1965 l’ultimo gol di un carioca all’esordio in maglia azzurra in serie A. Ad andare a segno in quell’occasio fu Jose Altafini, in gol nel 4-2 casalingo con la Spal. Da quel momento nessun connazionale era riuscito a fare altrettanto: niente da fare, come detto, per Careca e successivamente per altri 2 centravanti brasiliano come Edmundo e Amauri, a Napoli nell’ultima stagione pre fallimento (2000/2001).

PUBBLICITÀ

In realtà n verdeoro era riuscito a gonfiare la rete alla prima con il Napoli anche il 6 gennaio 2005: Inacio Pia andò in gol nella larga vittoria casalinga con il Giulianova, ma erano gli anni della Serie C, prima di lui ci era riuscito Machado Toledo (settembre 2004) nella gara inaugurale dell’era De Laurentiis.

 

PUBBLICITÀ
Luciano Mottola
Luciano Mottola

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati