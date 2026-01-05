Mazzocchi espulso per rissa, l’ultima precedente per il Napoli risale a quasi 5mila giorni fa

PUBBLICITÀ

Nei minuti finali della sfida dell’Olimpico, è arrivata la prima espulsione per il Napoli in questo campionato, dopo le due in Champions League (Di Lorenzo con il Manchester City e Lucca con il PSV). All’88’ Pasquale Mazzocchi (al secondo rosso in azzurro dopo quello rimediato all’esordio con il Torino nel 2024 con Conte che assisteva in tribuna all’incontro), è stato infatti mandato anzitempo negli spogliatoi dopo l’accenno di rissa con Marusic, proprio nei pressi della panchina di Antonio Conte, che ha inutilmente cercato di separare i due calciatori ed evitare così il più grave dei provvedimenti disciplinari. L’arbitro Massa, prima che la situazione degenerasse, stava optando per un doppio cartellino giallo.

I tifosi del Napoli da tempo non erano abituati ad assistere a una situazione del genere: per trovare un episodio simile bisogna tornare indietro di oltre tredici anni e mezzo. Era il 6 maggio 2012 e gli azzurri, perdendo a Bologna per 2-0, abbandonavano di fatto ogni speranza di qualificazione in Champions League a novanta minuti dal termine della stagione. A partita ormai in archivio, saltarono i nervi a Blerim Dzemaili, che venne alle mani con Archimede Morleo, costringendo l’arbitro a estrarre due cartellini rossi.

Una doppia espulsione per reciproche scorrettezze riproposta ai tifosi partenopei soltanto ieri: a distanza di 4.991 giorni, durante i quali mai un calciatore azzurro si era visto sventolare in faccia un cartellino rosso insieme a un proprio avversario.