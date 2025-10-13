McTominay interrompe il digiuno: gol con la Scozia e promessa al Napoli

PUBBLICITÀ

Finalmente torna in rete Scott McTominay, il suo gol è stato fondamentale per la vittoria della sua Scozia.

Il gol da centravanti

Partita ostica quella affrontata dalla Scozia di McTominay e Gilmour contro la Bielorussia. Scozia che resta aggrappata a 10 punti del girone C, lotta a due con la Danimarca per strappare un biglietto diretto per i mondiali del 2026.

La nazionale di Scott vince grazie a due reti di due “italiani”: apre il fuoco la punta del Torino Che Adams e il raddoppio firmato McTominay al minuto 84′.

Il gol del momentaneo 2-0 del napoletano ha fatto tirare un sospiro di sollievo agli scozzesi, partita poi terminata per 2-1. Bielorussia che sembrava poter strappare un punto, ma resta comunque a 0 punti.

Pronto a tornare

La rete siglata da Scott McTominay durante la pausa nazionali ha interrotto il suo digiuno.

Il centrocampista ex United non segnava dal 23 agosto, ben 12 partite fa. Un periodo di tempo totalmente strano per come ci aveva abituato McTominay.

La stagione d’esordio con il Napoli lo ha incoronato come uno dei calciatori migliori del mondo, difatti è stato uno dei 30 candidati al pallone d’oro (posizionandosi al 18esimo posto), nonché premiato come miglior giocatore della Serie A 2024/2025.

La scorsa annata Scott la chiude con ben 12 reti in campionato, giocando però in un ruolo diverso.

Seppur la posizione in campo di McTominay inizialmente sembra simile a quella dell’anno scorso, i compiti assegnati da mister Conte sono totalmente diversi.

L’anno scorso lo scozzese galleggiava dietro la punta, libero di potersi sganciare e trovare dei corridoi da sfruttare per inserirsi e segnare.

Colpi di testa e acrobazie erano all’ordine del giorno, oggi sembra aver perso questi poteri. La rete contro la Bielorussia potrebbe avergli dato un input sul quale ripartire: i prossimi incontri del Napoli sono difficili e serve il miglior “McFratm” per uscirne vincitori.