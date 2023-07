Mediaset, Barbara D’Urso non condurrà più Pomeriggio 5

PUBBLICITÀ

Da settembre non sarà più la Carmelita dei suoi spettatori. Non li saluterà più con le dita sul cuore. Insomma Barbara d’Urso non tornerà più a condurre Pomeriggio 5 come ha fatto negli ultimi quindici anni. L’annuncio è stato dato ieri da Mediaset con un comunicato che ha messo fine alle voci che si rincorrevano da settimane e che segna la chiusura di un’epoca. La presentatrice, con il suo carico di grinta, bellezza e sex appeal, è un pezzo di storia dell’azienda: ha debuttato a TeleMilano, la futura Canale 5, giovanissima e, dopo una lunga stagione in Rai, è diventata una colonna dell’ammiraglia Mediaset.

Per vent’anni – dal 2003 quando prese in carico dalle mani di Daria Bignardi Il grande Fratello – alla guida di programmi importanti, spesso due o tre contemporaneamente. Una schiera di ammiratrici – a cui a fine stagione aveva dato appuntamento a settembre – la seguivano tutti i giorni nel contenitore pomeridiano che mischiava cronaca, attualità, aiuto alle persone, storie di vita comune, gossip e ospitate ai personaggi delle altre trasmissioni Mediaset. Nella nota l’azienda ringrazia «Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete». E aggiunge che «il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali». Poche parole per dire che il contratto non verrà rinnovato e, nella sostanza, con tutta probabilità non le verranno affidati altri programmi nei pochi mesi restanti alla scadenza.

