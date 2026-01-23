Mercato, Napoli forte su Cambiaghi: l’underdog che si fa preferire ai big

PUBBLICITÀ

Il Napoli è sempre più interessato a Nicolò Cambiaghi. Il calciatore del Bologna è ai primissimi posti nella lista stilata da Antonio Conte e consegnata a Giovanni Manna. Non è certamente il nome che toglie il sonno ai tifosi, ma ha tutte le caratteristiche richieste dagli azzurri, costretti ad operare con il blocco parziale del mercato.

Ieri in esclusiva avevamo parlato della possibilità di scambio con Lorenzo Lucca con i felsinei, ma l’operazione è abortita sul nascere. Manna ha, informato poco prima dell’ora di pranzo Lucca dell’indisponibilità di Osti allo scambio e così l’ex Udinese si è messo l’anima in pace ed ha accettato l’offerta del Nottingham Forest.

Come noto, Lucca avrebbe preferito restare in Italia per avere più possibilità di giocarsi le sue carte Mondiale, ma ha dovuto mandare giù la decisone di Vincenzo Italiano di non modificare il suo parco attaccanti. Il Bologna ha, infatti, deciso di puntare ancora su Castro, Immobile e Dallinga (in gol ieri in Europa League), chiudendo ogni possibilità di trattativa.

Non è, invece, arrivato un secco ‘no’ alla proposta del Napoli per Cambiaghi che continua ad essere nei radar azzurri. Il Bologna lo valuta tra i 20 e i 25 milioni, cifra che i partenopei non possono mettere sul piatto in questa finestra di mercato a causa del blocco. Probabile che venga proposta una operazione alla Giovane: prestito da 2 milioni con diritto riscatto fissato a 20.

Cambiaghi da parte della short list di Conte, composta da Sterling, Sancho, Chiesa, Lookman e Zaccagni, che, seppur con un maggiore appeal, sono un gradino sotto al bolognese in questo momento.

Sterling, Sancho e Chiesa hanno ingaggi faraonici ed un minutaggio molto modesto in questa stagione (Sterling non ha mai giocato). Difficile che Conte possa avallare il loro acquisto anche se i club di appartenenza decidessero di coprire lo stipendio per il 70/80%.

Lookman, invece, non é tecnicamente sul mercato e comunque l’Atalanta lascerebbe partire solo con un’offerta a titolo definitivo per non meno di 35/40 milioni.

Non manca il ritmo partita a Zaccagni (tra i più utilizzati da Sarri), ma è praticamente impossibile che la Lazio decida di cedere il suo capitano in questa finestra di mercato. In aggiunta negli ultimi giorni i rapporti con il suo agente sono quanto meno freddi (eufemismo), dopo le recenti dichiarazioni di Mario Giuffredi.

Insomma, la soluzione Cambiaghi, sia per motivi economici che di tenuta atletica, è quella che ad oggi si fa preferire, al netto di un colpo a sensazione che Manna potrebbe tirar fuori dal cilindro in questo ultimi giorni di mercato, come Lauriente del Sassuolo, da tempo monitorato dal Napoli.