PUBBLICITÀ
HomeSportMercato Napoli, nella testa di Conte un esterno da 123 gol in...
Sport

Mercato Napoli, nella testa di Conte un esterno da 123 gol in Premier

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Il nome di Raheem Sterling torna caldo in orbita Napoli in vista del mercato di gennaio. Il Chelsea ha ora la possibilità di cedere l’esterno inglese in prestito, soluzione che rende l’operazione concretamente percorribile anche dal punto di vista regolamentare.

Il Napoli valuta il profilo con attenzione: Sterling rappresenterebbe un rinforzo di grande esperienza internazionale, capace di garantire qualità, velocità e imprevedibilità sugli esterni offensivi. La formula del prestito si inserisce perfettamente nella strategia del club azzurro, che monitora più piste prima di affondare il colpo.

PUBBLICITÀ

I numeri di Sterling: gol ed esperienza ai massimi livelli

Nel corso della sua carriera, Raheem Sterling ha superato quota 160 gol tra club e nazionale, numeri costruiti soprattutto nelle stagioni al Manchester City, dove è stato uno degli uomini chiave dell’era Guardiola.

In Premier League Raheem Sterling ha segnato 123 gol in 396 presenze, numeri che lo collocano tra gli esterni offensivi più prolifici della sua generazione. Dati costruiti soprattutto nelle stagioni al Manchester City, dove è stato protagonista assoluto, ma confermati anche con Liverpool e Chelsea.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati