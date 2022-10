Meret, duro sfogo della fidanzata: “Vergognose parole contro te e nostro figlio e ora chiedono scusa”

Alex Meret continuerà a difendere la porta del Napoli. Nel tardo pomeriggio di mercoledì il club di De Laurentiis ha annunciato con un comunicato ufficiale il rinnovo fino al 2024, con opzione per un’ulteriore stagione, del contratto del portiere classe 1997. “La SSC Napoli ha prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alex Meret fino al 30 giugno 2024 con opzione di prolungamento da parte del club fino al 30 giugno 2025“.

Quest’estate il futuro di Meret sembrava potesse essere lontano da Napoli: infatti gli azzurri avevano messo nel mirino Keylor Navas, portiere del Paris Saint Germain, il cui arrivo avrebbe costretto l’ex Spal a partire per trovare spazio. Tuttavia l’operazione non è andata a buon fine, con Meret che è rimasto a Napoli e ha trovato un’ottima continuità di rendimento in questo inizio di stagione. Lunedì scorso, nella conferenza stampa della vigilia del match contro l’Ajax, il portiere aveva annunciato di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del suo contratto con il club di De Laurentiis.

Lo sfogo della compagna di Meret

Lady Meret si sfoga sui social: “Molte persone hanno avuto il coraggio di descriverti non conoscendoti, hanno avuto il coraggio di augurare le peggiori cose a te, a me, a nostro figlio e ora chiedono scusa! In questo periodo, dove sembra che i social siano la principale rete per esprimere la propria opinione, mi chiedo se davvero le persone sono queste, mi chiedo se può essere che la maleducazione e la cattiveria siano così presenti! Hai avuto, però, anche l’appoggio di persone che non ti hanno mai messo in discussione e che ci sono sempre state dal primo giorno! Tu sei sempre stato in silenzio, continuando a lavorare e dimostrando maturità ed educazione, doti che non ti sono mai mancate! Hai avuto una forza mentale incredibile e non hai mai smesso di credere in te stesso! Ti sei guadagnato questo rinnovo dopo un periodo difficile e ora che hai l’occasione di dimostrare il tuo valore, lo stai facendo benissimo, quindi continua così! Siamo super orgogliosi di te ..e lo sai, per noi, sei il migliore”.