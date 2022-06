“Sono 3 taglie in più ma non mi interessa”, boom di like per Caterina Balivo

“Oggi sono tre taglie in più. Ma non mi interessa conservare in eterno la stessa misura”. Caterina Balivo lancia un messaggio body positive sulle pagine di Molto Donna, inserto settimanale de Il Messaggero. E parla degli anni che passano, della bellezza femminile e dell’accettazione di sè.La conduttrice di 42 anni afferma: “Voglio essere una bella quarantenne, voglio essere una bella cinquantenne e a cinquanta non voglio dimostrarne quaranta”. “Mi piace prendermi cura di me. Noi donne dobbiamo amarci, lo dico spesso anche in tv”, aggiunge Caterina Balivo che anche sui social si mostra in costume senza filtri e ritocchi.

La conduttrice riflette poi sulla bellezza femminile e la cura di sé: “A volte le donne più radicali confondono la vanità con l’amore per se stesse. Non è che se ti fai una piega sei vanitosa: ti stai amando”.

Caterina Balivo parla dell’invecchiamento a Verissimo

Caterina Balivo, ex Miss Italia, aveva parlato del tempo che passa anche ospite a Verissimo: “Io sono cresciuta con i miei genitori e le mie zie, eravamo una famiglia piena di donne, ma dove nessuna ha mai voluto fermare il tempo che passa”.

Parlando del rapporto con il suo corpo e la sua immagine, la conduttrice aveva detto: “Fino ai 15 anni non mi piacevo per niente, anche in classe non ero diciamo popolare. Poi tra i 15 e i 16 anni mi sono resa conto che stava succedendo qualcosa”.

Caterina Balivo, torna in Rai: quale sarà il suo show

Caterina Balivo torna in televisione, proprio di recente è stato annunciato il suo nuovo show: un programma tutto suo in esclusiva di TV8. La trasmissione si chiama Chi vuole sposare mia mamma? e vede i figli cercare un nuovo amore per la mamma. Lei stessa aveva spiegato: “È un “dating” inedito, proprio per il confronto tra loro. La mamma non dovrà sposare nessuno… ma se anche solo grazie a questo programma inizia una nuova storia d’amore, tutti noi ne saremo contenti, in primis il figlio che l’accompagna!”.

A stretto giro da questa notizia, ne è arrivata un’altra che sicuramente farà la gioia dei suoi tanti fan: Caterina Balivo raddoppia e torna anche in Rai. Il programma prende il via su Rai2 il 28 e 29 luglio e poi prosegue ogni giovedì in seconda serata. Si chiama Help – Ho un dubbio e ha come mission quella di accompagnare le persone nel percorso di scelta per piccole grandi cose che riguardano la propria vita. Si tratta dell’adattamento del format anglosassone What should I do, e vede come protagonista un concorrente di qualsiasi età – ma anche una coppia o un gruppo di amici – che racconta il proprio dubbio al pubblico che nel corso della puntata è chiamato più volte a votare la scelta.