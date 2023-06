Tragedia in costiera sorrentina, 58enne muore dopo il tuffo

PUBBLICITÀ

Ieri un 58enne ha perso la vita mentre faceva immersione nella zona della marina di Alimuri a Meta. Il 58enne, originario della Puglia, era in vacanza in Costiera Sorrentina con la famiglia. All’origine del decesso, come riporta il Mattino, ci sarebbe un malore. L’uomo stava praticando pesca subacquea in solitaria.

I familiare, non vedendolo risalire in superficie, hanno l’allarme. Inoltre dal vicino lido si sono tuffati in mare due bagnini nel tentativo di salvarlo, purtroppo, era, già, troppo tardi.

Sono solo riusciti a recuperare il corpo del 58enne che si era fermato sulla scogliera vicino la spiaggia. I soccorritori sono così rimasti bloccati insieme alla salma finché, dopo circa un’ora, le autorità hanno dato il permesso di portare il corpo della vittima. Sul posto gli uomini della Capitaneria di porto ed i carabinieri.