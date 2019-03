Meteo. Il caldo è solo un bluff: in arrivo temporali e neve a bassa quota

L’inverno non è finito. Le temperature miti degli ultimi giorni lasceranno spazio al freddo e ad incursioni gelide in arrivo dal Nord Europa. Altissima la possibilità di temporali e nevicate a bassa quota. Bisognerà dunque rinviare di qualche settimana le gite fuori porta.

Come riporta Il Meteo.it, già dalla prossima settimana il nostro Paese sarà investito da una serie di perturbazioniin discesa dal Nord Atlantico con piogge e temporali su buona parte dei settori. Il primo peggioramento è atteso già da Lunedì 11 con venti fortissimi di Maestrale ad oltre 110 km/h in particolare tra Sardegna, Toscana e Sicilia in estensione poi a tutte le coste tirreniche. Il Nord verrà in parte risparmiato dalle precipitazioni con neve solo sulle Alpi oltre gli 800-1000 metri di quota. Il maltempo si accanirà infatti dapprima al Centro e poi al Sud con temporali intensi (attenzione alle grandinate improvvise durante i rovesci più intensi). Successivamente altri vortici ciclonici sospinti da correnti da Nordovest porteranno nuove piogge e temporali per il resto della settimana in particolare al Centro Sud con nevicate fino a quote collinari.

Proseguendo con le previsioni ad ampio raggio, dopo la prima metà del mese si avvicinerà una nuova ondata di gelo artico. Intorno al 16-17 Marzo l’alta pressione delle Azzorre migrerà verso Nord spingendosi tra l’Islanda e la Groenlandia. Questo movimento innescherà una colata di aria molto fredda sospinta da correnti dal Polo Nord. Molto probabilmente dal 18 al 23 del mese si aprirà un’altra fase di intenso maltempo sull’Italia con piogge, rovesci e temporali di neve fino a quote medio basse.