Maledetta primavera. Ancora freddo e piogge, le previsioni meteo per i prossimi giorni

Un significativo peggioramento delle condizioni meteorologiche su Napoli e provincia è previsto per il fine settimana e per buona parte della prossima settimana. La primavera non intende proprio arrivare sulla Campania dove negli ultimi giorni si è verificata l’anomalia di cieli coperti e rovesci anche violenti, non in linea con gli andamenti stagionali. Non ci sarà tanto sole nemmeno domenica, ma andrà peggio lunedì quando ci saranno piogge e temporali più diffusi. Domenica 19 il cielo sarà molto nuvoloso con piovaschi. con le temperature che oscilleranno tra i 15°C e 20°C.