Linea 1 della metro chiusa, scoperto i motivi del guasto: tutti i percorsi alternativi

Problemi di comunicazione tra la centrale operativa e i macchinisti a bordo treni che non consentono il rispetto di tutte le misure di sicurezza. È questo il motivo per il quale l’intera tratta della linea Anm è ferma da questa mattina. Stando a quanto comunicato da Anm, il guasto si è verificato questa notte all’Una determinando lo stop dei treni. L’azienda napoletana mobilità ha indicato sui propri canali social i bus sostitutivi per raggiungere le varie zone di Napoli. Al momento, non è chiaro quando il servizio riprenderà per la rabbia degli utenti che sono di nuovo vittime di una vero e proprio disagio, forse per meglio dire Odissea nonostante la messa in circolo pochi giorni fa del nuovo treno tanto atteso.

Suggerimenti sui #percorsialternativi alla metro:

DA PISCINOLA :

PER GARIBALDI:

– R5

– 664

– da PIAZZA TAFURI 178

– C67

Per CARDARELLI:

– C67 fino al tondo di Capodimonte, da dove è possibile utilizzare la linea 204 fino a Cardarelli.

per COLLI AMINEI:

– R5 fino a Carlo IIII ed interscambiare con 147 o 184 o 182 o 201 fino al Museo ed utilizzare la linea 204

Per VOMERO:

– R5 fino a Garibaldi, lì metro L2 fino a Montesanto e funicolare Montesanto

– C67 e 178 fino a Dante e poi funicolare Montesanto

– R5 fino a Carlo IIII ed interscambiare con 147 o 184 o 182 o 201 fino al Museo ed utilizzare la linea 604

– 178 in piazza TAFURI fino al Museo ed utilizzare la linea 139

Da GARIBALDI al VOMERO:

R2 fino a piazza Trieste e Trento e la funicolare Centrale a piazzetta Augusteo oppure metro L2 da Garibaldi fino a Montesanto e da lì utilizzare la Funicolare Montesanto oppure la linea 139 da piazza Dante

Metro L2 fino a Cavour e 147 fino al Vomero

Linea 130 via tangenziale

Da GARIBALDI al CARDARELLI/ POLICLINICO: metro linea 2 fino a Cavour, recarsi alla fermata di via Costantinopoli e utilizzare le linee bus 139 e 204 OPPURE R5 fino a Carlo IIII ed interscambiare con 147 o 184 o 182 o 201 fino al Museo ed utilizzare la linea 204

Dal POLICLINICO a GARIBALDI 204 fino a Museo e servirsi della metro linea 2

Dal VOMERO per CHIAIANO: C44 da via Niutta fino al Cardarelli e lì la 165 fino a Chiaiano.

DA FRULLONE per PISCINOLA: 167

per DANTE : 168

per GARIBALDI: 168 fino a Dante + 201 fino a piazza Borsa +R2 E 202

168 fino a piazza Matteotti e a via Medina/Sanfelice filobus 202

Da MARANO per il CENTRO: da Marano (Corso Europa) linea bus 162 fino al Frullone da dove è possibile utilizzare la linea bus 168 per piazza Matteotti oppure sempre da Marano la linea bus 165 fino al Cardarelli e utilizzare la linea 204.

Il primo lancio

Mentre a Napoli ancora si sta “festeggiando” per i nuovi treni della Metropolitana, gli utenti della Linea 1 restano, nuovamente, appiedati. Questa mattina, infatti, la linea è bloccata per un guasto, tutte le stazioni sono chiuse, e non si sa quando ripartirà. I pendolari che hanno provato a prendere i treni sono rimasti desolatamente bloccati all’esterno delle stazioni.

“Stamattina 25 ottobre la linea 1 è chiusa per mancanza di energia elettrica su tutta la tratta ma stiamo su scherzi a parte???? Ieri sera l’ennesima chiusura anticipata” – è la protesta di uno degli utenti rivoltosi al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli mentre una donna racconta –“Sono la mamma di un ragazzo che tutte le mattine parte da Marano con mezzi pubblici per arrivare a Napoli all’Alfonso Casanova . Stamane mio figlio si è recato a Chiaiano per prendere la metropolitana e senza nessun preavviso hanno deciso di chiudere la metro ,per problemi. Mio figlio ora sta ritornando a casa in quanto la metro non è partita e tantissimi ragazzi non possono raggiungere la scuola.”.

Linea1 chiusa al pubblico dalle 7 per un guasto al sistema. Si annuncia una giornata difficile per i pendolari. Cancelli sbarrati in tutte le stazioni, utenti inferociti. Si attende l’intervento dei tecnici in mattinata. Ieri alcuni utenti avevano segnalato la fuoriuscita di acqua dall’impianto di condizionamento del nuovo treno.

“La problematica sembrerebbe dovuta a un guasto tecnico al sistema di comunicazione tra i treni in linea -spiega Fabio Cuomo, vicesegretario regionale Orsa- il nostro auspicio è che il problema sia risolto in tempi rapidissimi. Napoli non può fare a meno della Linea 1 nemmeno per poche ore, la città così va in tilt”.