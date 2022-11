Michele Placido innamorato di Napoli: “Per noi pugliesi è la vera capitale d’Italia”

Parole d’amore per Napoli da parte di Michele Placido. L’attore, in città per presentare il film “L’ombra di Caravaggio”, di cui tra l’altro ne è il regista, si lascia andare a parole al miele, spiegando cosa significhi Napoli per lui.

“Siamo a Napoli per ringraziarvi personalmente per come state accogliendo “L’Ombra di Caravaggio”. Napoli è stata provvidenziale per il film facendoci sentire a casa in pieno Covid in un momento delicato. Siamo stati un mese qui e abbiamo lavorato benissimo. Grazie!”. Queste le parole dell’attore al pubblico del Cinema Modernissimo, che poi prosegue: “Per noi pugliesi la capitale d’Italia è sempre stata Napoli. Napoli è cultura, gastronomia e ricordi, tanti”.

MICHELE PLACIDO, PARLA ANCHE IL FIGLIO DELL’ATTORE PUGLIESE

Napoli ha fatto certamente breccia anche nel cuore di Brenno, figlio di Placido che nel film è Ranuccio Tomassoni, antagonista di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio (interpretato da Riccardo Scamarcio).

“Napoli per me è un luogo magico – dice Brenno Placido -, è un privilegio per me, come attore, aver potuto recitare in questa città e in chiese come quella di Sant’Agostino“.

IL FILM NELLE SALE DOPO QUATTRO ANNI DI PRODUZIONE

Il film “L’ombra di Caravaggio” ha iniziato le sue riprese al Museo di Capodimonte di Napoli nell’autunno 2020, nel clou della Pandemia. E a cui Placido ha lavorato per ben quattro anni facendo delle ricerche su un personaggio, quello del Caravaggio, raccontato attraverso le cronache storiche, spiegando anche le ragioni della sua arte unita alla sua vita sregolata fatta di violenza, fragilità, arroganza, riservando la sua pietà solo ai reietti e alle donne del popolo. Quell’uomo che nel ‘600 ha rivoluzionato la pittura dandogli un nuovo senso estetico, una linea che oggi sarebbe definita “politica”. Infatti, secondo Placido, se Caravaggio fosse vissuto oggi, “Avrebbe fatto il foto reporter”.

UN FILM CHE SA DI “REALE”

L’Ombra di Caravaggio è un film che ricostruisce meticolosamente il ‘600 di Caravaggio, non solo nella scenografia e nei costumi, ma anche nei più piccoli dettagli. Con precisione da docufilm, Michele Placido ha voluto restituire la fatiscenza e la brutalità in quell’epoca dove dai fasti e l’eleganza dei saloni del potere si passa alla sporcizia e alla miseria delle strade, dove anche i costumi più belli sono rattrappiti rammendati e pieni di buchi. E’ fedele al concetto di reale che ha voluto sempre rappresentare Caravaggio e che oggi premia anche al cinema essendo ai primi posti al box office nei primi quattro giorni di programmazione per poi essere lanciato internazionalmente in numerosi Paesi del mondo.