Michele schiacciato dal trattore, Qualiano in lutto per la morte dell'agricoltore

Mercoledì Michele D’Alterio è morto dopo essere stato schiacciato da un trattore a Pozzuoli. A riportare la notizia fu Cronaca Flegrea. Il 72enne di Qualiano, da qualche tempo gestiva un terreno agricolo di proprietà della Curia situato tra Pozzuoli e Licola. Purtroppo i soccorsi da parte del 118 si sono rivelati inutili, per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Sul posto 3 ambulanza, un’auto medica e i vigili del fuoco. Per rimuovere il mezzo si è reso inoltre necessario l’utilizzo di un altro trattore.

LA DEDICA PER MICHELE

Michele era da solo quando, per cause ancora da accertare, il trattore potrebbe essersi incastrato in una buca, finendo così per ribaltarsi. A dare l’allarme è stato un parente che, più volte, aveva provato a chiamarlo senza ricevere risposta. Ad indagare gli agenti del commissariato di Pozzuoli che stanno indagando sull’accaduto. “Ci stringiamo con un abbraccio intorno alle famiglie colpite da questa tragedia. Condoglianze da parte di tutto il gruppo La Voce di Qualiano – Il Gruppo.

Che la terra ti sia lieve”, questa la dedica.