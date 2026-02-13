PUBBLICITÀ
HomeCronacaMinaccia l'agente in carcere, condannato il boss del clan di camorra
CronacaCronaca locale

Minaccia l’agente in carcere, condannato il boss del clan di camorra

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Aggressione in carcere, boss della camorra al 41 bis picchia agente della penitenziaria
Aggressione in carcere, boss della camorra al 41 bis picchia agente della penitenziaria
PUBBLICITÀ

Si aggiunge all’ergastolo già comminato la condanna a undici mesi di reclusione pronunciata in tribunale a Cuneo nei confronti di Umberto Onda. Il boss di Torre Annunziata è recluso nel carcere cuneese di Cerialdo per un breve periodo nel 2022, era stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Contro di lui ha testimoniato un assistente capo della penitenziaria, minacciato dopo un diverbio nel reparto dei 41 bis: “Disse che sapeva che sono di Avellino, citando il mio quartiere di provenienza. Aveva detto che sarebbe venuto a prendermi a casa anche quando fossi stato in pensione”.

PUBBLICITÀ

A Cuneo il capoclan, oggi detenuto a Sassari, era stato trasferito nel 2022 dopo una permanenza al carcere delle Vallette di Torino, segnata dall’aggressione a un agente. Un mese dopo questo episodio, in agosto, la lite con il poliziotto penitenziario che lo aveva richiamato, dopo averlo sorpreso a parlare con altri detenuti: “È quando siete in pensione che dovete preoccuparvi di più” avrebbe detto, in risposta, il boss.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati