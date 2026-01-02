PUBBLICITÀ
Minaccia la sorella con la pistola per cacciarla da casa a Capodanno

Momenti di paura durante il pranzo di Capodanno in un’abitazione di Via Raffaele De Cesare, a Roma. Una donna ha chiamato il 112 raccontando di essere stata minacciata dal fratello con una pistola, dopo che l’uomo le aveva intimato di andare via perché non sopportava la sua presenza.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno trovato in casa il 49enne, già agli arresti domiciliari. L’uomo ha cercato di minimizzare l’accaduto, negando le accuse della sorella. Durante i controlli, però, i militari non hanno trovato alcuna arma né nell’appartamento né nei cassonetti della zona.

Poco dopo, convinto che i Carabinieri se ne fossero andati, l’uomo è uscito di casa violando i domiciliari. Si è diretto verso una cassetta dell’Acea in strada, dove aveva nascosto una valigetta contenente una pistola, risultata poi essere a salve. A quel punto per lui è scattata la denuncia non solo per le minacce alla sorella, ma anche per evasione dagli arresti domiciliari.

