Minorenne e senza patente sullo scooter non assicurato, il padre se la prende con i carabinieri

PUBBLICITÀ

Ha dell’assurdo quanto avvenuto ieri sera a Napoli. Sono quasi le 21 e i carabinieri della stazione di Poggioreale fermano un 17enne in sella a un Honda 150 cc mentre percorre le strade del quartiere orientale di Napoli. Il ragazzo non ha mai conseguito la patente prevista e il mezzo non ha l’assicurazione. Il centauro è minorenne e per questo motivo i carabinieri lo accompagnano in caserma e contattano suo padre. Durante la compilazione delle sanzioni al codice della strada arriva il papà del 17enne.

In questi casi ci si aspettano urla e ramanzine per aver commesso una bravata e per aver fatto fare una brutta figura: non sarà questo il caso.

L’uomo, operaio 51enne, va su tutte le furie e se la prende con i carabinieri colpevoli di aver fermato il proprio figlio piuttosto che pensare alle cose serie.

L’ira si trasforma in offese e alla fine il 51enne, che impugna una penna come fosse un’arma, viene bloccato. La situazione si calma con l’arrivo di altre gazzelle e del personale 118 allertato precauzionalmente. Nessuno farà ricorso alle cure mediche.

Il 51enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Lo scooter è stato sequestrato

PUBBLICITÀ