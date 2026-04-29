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Una giornata di religiosità, condivisione e festa è stata attraversata da momenti di follia nella giornata di ieri, martedì 28 aprile, a Castelvetere sul Calore, provincia di Avellino, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 56 anni.

Dovrà rispondere di resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, nonché di atti osceni in luogo pubblico, molestie e disturbo alle persone.

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Molesta una bimba durante la processione, poi si denuda e picchia i carabinieri: arrestato 56enne in Irpinia

Nella tarda mattinata di ieri, durante le celebrazioni religiose per la Madonna delle Grazie, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Montella sono intervenuti a Castelvetere sul Calore, accertando che, durante la processione, il 56enne, in stato di alterazione psico-fisica, aveva rivolto frasi oscene a una bambina, cosiddetta “dispensatrice”: si tratta di bimbe che, proprio durante la festa religiosa per la Madonna delle Grazie, indossano un corpetto adornato con 4 chili di monili in oro e accompagnano la statua in processione.

Dopo aver molestato la bimba, poi, il 56enne si è denudato, mostrando le sue parti intime. All’arrivo dei carabinieri sul posto, inoltre, l’uomo ha dato in escandescenze, rivolgendo minacce ai militari e poi aggredendoli fisicamente.

I carabinieri, fortunatamente, non hanno riportato ferite gravi. Il 56enne è stato immobilizzato e arrestato: per lui, la Procura della Repubblica di Avellino ha disposto gli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo fissato per oggi, mercoledì 29 aprile.