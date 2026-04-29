HomeCronacaMolesta una bimba durante la processione, poi si denuda e picchia i...
Cronaca

Molesta una bimba durante la processione, poi si denuda e picchia i carabinieri: arrestato 56enne in Irpinia

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Molesta una bimba durante la processione, poi si denuda e picchia i carabinieri: arrestato 56enne in Irpinia
Molesta una bimba durante la processione, poi si denuda e picchia i carabinieri: arrestato 56enne in Irpinia
PUBBLICITÀ

Una giornata di religiosità, condivisione e festa è stata attraversata da momenti di follia nella giornata di ieri, martedì 28 aprile, a Castelvetere sul Calore, provincia di Avellino, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 56 anni.

Dovrà rispondere di resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, nonché di atti osceni in luogo pubblico, molestie e disturbo alle persone.

PUBBLICITÀ

Molesta una bimba durante la processione, poi si denuda e picchia i carabinieri: arrestato 56enne in Irpinia

Nella tarda mattinata di ieri, durante le celebrazioni religiose per la Madonna delle Grazie, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Montella sono intervenuti a Castelvetere sul Calore, accertando che, durante la processione, il 56enne, in stato di alterazione psico-fisica, aveva rivolto frasi oscene a una bambina, cosiddetta “dispensatrice”: si tratta di bimbe che, proprio durante la festa religiosa per la Madonna delle Grazie, indossano un corpetto adornato con 4 chili di monili in oro e accompagnano la statua in processione.

Dopo aver molestato la bimba, poi, il 56enne si è denudato, mostrando le sue parti intime. All’arrivo dei carabinieri sul posto, inoltre, l’uomo ha dato in escandescenze, rivolgendo minacce ai militari e poi aggredendoli fisicamente.

I carabinieri, fortunatamente, non hanno riportato ferite gravi. Il 56enne è stato immobilizzato e arrestato: per lui, la Procura della Repubblica di Avellino ha disposto gli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo fissato per oggi, mercoledì 29 aprile.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ